Torino, il bimbo di un mese ricoverato per Covid sta meglio. «Finalmente oggi c'è un po' di ottimismo»

Migliorano le condizioni del neonato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Regina Margherita di Torino. Il piccolo di appena un mese è tra i positivi più giovani d'Italia. A confermarlo la direttrice del dipartimento patologia e cura del bambino del nosocomio, Franca Fagioli. «Per lui è una giornata molto importante - sottolinea Fagioli - perché probabilmente riusciremo a staccarlo dall'Ecmo. Anche il suo quadro polmonare è nettamente migliorato quindi finalmente oggi c'è un po' di ottimismo sulle sue condizioni generali».

«Per quanto riguarda gli altri bambini - prosegue Fagioli - stiamo lavorando con tutte le nuove terapie che abbiamo in questo momento per il Covid tra cui anche gli anticorpi monoclonali». Sono 14 minori tra un anno e 15, ricoverati nel reparto Covid dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino con quadri clinici di varia intensità. In ospedale questa mattina ha fatto tappa il presidente del Piemonte, Alberto Cirio. Tra i piccoli ricoverati anche il bimbo di un mese le cui condizioni oggi sono in miglioramento.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Gennaio 2022, 15:01

