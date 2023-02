Torino, un'altra bicicletta lanciata ai Murazzi: distrutto il dehors di un locale

Il lancio delle bici ai Murazzi sta diventando una moda alquanto preoccupante. Non bastava, infatti, l'episodio dello scorso 21 gennaio, quando Mauro Glorioso, studente palermitano è stato ferito in modo gravissimo dal lancio di una bicicletta elettrica da una banda di cinque ragazzi che sono stati arrestati. Adesso Torino registra un secondo lancio di bicicletta. Qualcuno ha deciso di lanciare nuovamente un mezzo a noleggio dalla balconata sul lungo Po.

Leggi anche > Mauro, colpito da una bici a Torino: svolta nelle indagini, 5 ragazzi fermati per tentato omicidio

Distrutto un dehors

Il secondo episodio è avvenuto nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 febbraio, attorno alle 3 di notte, nel noto locale della zona «Gianca» e, fortunatamente questa volta, nessuno è rimasto ferito. Secondo una prima ricostruzione, il gesto sarebbe da ricondurre ad una vendetta di un cliente ubriaco allontanato dal posto. La bicicletta, scagliata dall'alto, ha distrutto un tendone esterno del locale. I titolari, tutelati dall'avvocato Gino Domenico Arnone, si sono messi disposizione della polizia intervenuta per i rilievi, offrendo la massima collaborazione.

Identificato

L'autore del gesto che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, sarebbe già stato identificato: si tratterebbe di un uomo di origini maghrebine. Gli accertamenti sono in corso, ma pare che l'uomo, uscito dal locale, sarebbe salito sulla balconata e avrebbe scagliato il mezzo a due ruote che ha sfondato l’ombrellone, sfiorando un dipendente del locale. Un episodio che ha riportato alla mente quello che ha visto coinvolto Mauro Glorioso, colpito da un gruppo di 5 ragazzi, tra cui 3 minorenni, da una bici che lo ha colpito alla testa, mandandolo in coma.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Febbraio 2023, 18:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA