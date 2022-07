Torino, il bar «è pericoloso per la sicurezza dei cittadini»: serrande abbassate per 10 giorni

Un altro bar chiuso per la sicurezza dei cittadini. A Torino serrande chiuse anche per il bar caffetteria e sala biliardo «Hong Kong», si tratta del secondo locale chiuso nel giro di un mese nello quartiere Aurora. In corso Vercelli 24, chiude il bar per ordine del questore perché costituisce «fonte di concreto e attuale pericolo per la sicurezza dei cittadini, con indubbi riflessi negativi sull’ordine pubblico».

Residenti stufi

Il provvedimento è scattato al termine di una serie di controlli operati, in particolare nel mese di giugno e fino al 9 luglio 2022, dal personale della polizia. Controlli avvenuti a seguito di innumerevoli esposti da parte dei residenti, stufi delle risse, delle liti e degli schiamazzi. Durante i controlli, inoltre, sono stati trovati diversi avventori gravati da precedenti di polizia.

Non è la prima volta

E per il bar «Hong Kong» non si tratta nemmeno della prima volta. È, infatti, la seconda chiusura forzata per il locale che subisce un'altra sospensione della licenza nel giro di due anni: la precedente risale al giugno 2020, quando erano stati scoperti alcuni clienti dediti al gioco d'azzardo, con gli inquirenti che avevano definito il bar una vera e propria «bisca clandestina».

