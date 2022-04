Torino, ascensore guasto in stazione. Il cartello choc: «Disabili, non prendete il treno»

Un'informazione di servizio che sa di vergogna, quella comparsa ieri a Torino nella stazione ferroviaria di Porta Susa. Una vera e propria offesa a tutti i pendolari, ma soprattutto a quelli disabili, che vengono invitati ad «astenersi dal mettersi in viaggio» in quanto un ascensore, guasto, non sarà riparato.

Proprio così, avete capito bene: è tutto scritto nero su bianco, su un foglio stampato davanti alla porta dell'ascensore guasto. «L'ascensore è guasto e non sarà riparato. Si invitano i passeggeri disabili ad astenersi dal mettersi in viaggio sui i treni in arrivo e partenza dai binari 2 e 3», si leggeva sul 'cartello' apparso ieri mattina. Che, dopo le proteste di pendolari e utenti sui social, poche ore dopo è stato sostituito da un altro foglio, con la dicitura più generica «fuori servizio».

Stazione porta Susa a Torino.



Io non ho parole. pic.twitter.com/BmJ4ND8oAL — Koré 🇮🇹 (@cripto2001) April 6, 2022

Dopo lo scandalo, è partito subito il rimpallo di responsabilità. Gli operatori di Rete ferroviaria italiana hanno spiegato di non essere i responsabili di quell'avviso, ammettendo però problemi all'impianto di videosorveglianza della stazione di Porta Susa. Come riporta La Stampa, però, in quella stazione i disservizi per i pendolari sono ormai un'abitudine: basti pensare che, su 24 scale mobili presenti, sono 11 quelle non funzionanti e mai riparate da diversi mesi a questa parte.

