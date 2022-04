Torino, si nascondeva in una stanza "bunker" nell'armadio: arrestato un 32enne ricercato

Si nascondeva in una villetta a Sale, nel Tortonese, all'interno della quale, nel sottotetto, era stata ricavata una stanza nascosta, con l'accesso all'interno di un armadio. E' lì che i carabinieri della Compagnia di Alessandria hanno scovato il ricercato 32enne, accusato dal Tribunale di Cremona nel dicembre 2021 di porto illegale di armi e favoreggiamento.

La camera 'bunker' era predisposta per garantire tutto il necessario per una lunga permanenza. I militari, grazie a un'accurata perquisizione, hanno notato l'incongruenza degli spazi con la pianta catastale dell'immobile, scoprendo il locale e arrestando l'uomo, che non ha opposto resistenza.

L'uomo, con diverse segnalazioni per reati contro la persona e il patrimonio, è stato accompagnato nel carcere di Alessandria, dove deve scontare una pena residua di un anno e mezzo di reclusione.

