Torino, anziani soli in casa truffati da finti operatori del gas: presi due giovani

Anziani nel mirino dei truffatori a Torino. Prima contattavano le vittime al telefono fisso, e fingendosi operatori del gas, avvisavano che sarebbero passati in giornata per la lettura dei contatori. Poi, raggiunto l'indirizzo, una volta entrati in casa, mentre uno dei due con una scusa distraeva la persona anziana, l'altro chiedeva il permesso di usare il bagno.

In realtà, però, perlustrava l'abitazione in cerca di portafogli e carte di credito, e se ne impossessava è una volta usciti andavano allo sportello bancomat prelevando ingenti somme di contanti. A finire nei guai, al termine di un'indagine durata diversi mesi e scattata a seguito delle denunce di tre anziani tutti residenti nel quartiere torinese di Mirafiori, due giovani, un italiano e un marocchino, nei confronti dei quali sono state disposte altrettante misure cautelari.

Muore a 18 anni mentre taglia il sughero: il ragazzo si è ferito alla gola con l'accetta https://t.co/UkWBCEh5Fe — Leggo (@leggoit) July 28, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Luglio 2022, 22:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA