Torino, gli anarchici occupano l'ex ospedale «contro tutte le guerre»

Torino, blitz degli anarchici in mattinata. Una cinquantina di esponenti hanno occupato questa mattina l'Astanteria Martini dell'ex ospedale Einaudi, all'angolo tra via Cuneo e largo Cigna, nella zona Nord della città.

Si tratta di una occupazione temporanea, a quanto risulta al momento, per ospitare una tre giorni «contro tutte le guerre e tutte le frontiere, in città e altrove» spiegano in una nota gli occupanti stessi, che hanno l'obiettivo di «portare l'attenzione al legame stretto e diretto tra le guerre e quanto accade sulle frontiere».

«Durante i tre giorni si alterneranno momenti di scambio di pratiche, approfondimenti e mobilitazione» aggiungono gli occupanti.

