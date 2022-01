Torino, ambulante senza Green pass aggredisce i vigili al mercato: denuncia e multa

Senza Green pass reagisce ai controlli con toni minacciosi. Un ambulante 61enne, italiano, senza certificazione verde, è stato denunciato a Torino dai vigili urbani aggrediti verbalmente e in modo oltraggioso per avergli chiesto di mostrare il Green pass durante le operazioni di assegnazione dei posteggi di vendita del mercato cittadino Casale-Borromini. Alla richiesta degli agenti, l'operatore mercatale si è immediatamente alterato e si è rifiutato di esibire sia il Green pass sia qualsiasi altro documento di identificazione, rivolgendosi agli agenti con toni minacciosi.

Leggi anche > Rapine violente a Torino, preso il capo della baby gang. Sui social si vantava dei suoi colpi



Per evitare che la situazione degenerasse e per consentire il proseguimento delle attività commerciali in sicurezza, i due agenti hanno deciso di non insistere e lontani dal banco dell’ambulante, hanno effettuato alcuni accertamenti. Trascorso qualche minuto e ritornata la calma, i ‘civich’, supportati dal personale del reparto operativo speciale, sono tornati dall’uomo e lo hanno informato che lo avrebbero denunciato per minacce, oltraggio e rifiuto di generalità. Inoltre gli sono state comminate due contravvenzioni, per aver turbato il regolare svolgimento del mercato e per non essere provvisto del necessario green pass. Il totale delle sanzioni ammonta a 560 euro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Gennaio 2022, 19:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA