Il liceo classico Alfieri di Torino ha un bagno neutro no gender: un cartello con una sagoma che indossa sia i pantaloni che la gonna è comparso per la prima volta stamattina sulla porta del bagno del terzo piano dell'istituto. L’idea, che si è diffusa in altri licei, ha però scatenato le proteste, con striscioni appesi fuori dalla scuola che recitano: «Solo maschi e femmine».

Torino, al liceo Alfieri arriva il "bagno neutro" per i non binari

Gli studenti dell'Alfieri, storico liceo classico di Torino, hanno realizzato nei servizi maschili del terzo piano un “bagno neutro”. Sulla porta è appeso un cartello su cui è stampata una figura unica, che unisce uomo e donna “per tutelare un uso dei servizi adeguato a ogni soggettività che non rientri per forza nella ripartizione binaria di genere”. Contestata da Azione Studentesca, organizzazione vicina a Fratelli d'Italia, l'iniziativa sta prendendo piede: il cartello è comparso anche all'ingresso dei bagni del Gioberti, altro storico liceo torinese. «Un segno di intelligenza e sensibilità», per l'assessore ai Diritti e alle Pari Opportunità del Comune di Torino, Jacopo Rosatelli, che plaude all'iniziativa. Gli studenti torinesi, dopo essersi battuti tra i primi l'asterisco nelle comunicazioni ufficiali per non creare discriminazioni di genere, lanciano ora l'iniziativa del “bagno neutro”: «Vogliamo tutelare - spiega Martina Giro, 18 anni, rappresentante di istituto - un uso dei servizi adeguato a ogni soggettività che non rientri per forza nella ripartizione binaria di genere». Una idea discussa durante l'occupazione e sviluppata con la preside Paola De Faveri. «È stata lei stessa a stamparci la figura», sottolinea Martina, annunciando che nelle prossime settimane la scuola formalizzerà con un atto interno l'istituzione del “bagno neutro”.

Le proteste al "bagno neutro"

Le proteste non mancano. La scorsa notte Azione Studentesca ha affisso lo striscione «Maschi e femmine Punto!» per contestare l'iniziativa. «I sessi esistenti sono due: maschio e femmina - è la loro posizione - Nella scuola non deve esserci spazio per folli ideologie gender che vorrebbero rendere anche la sessualità fluida e indefinita. Si pensi, piuttosto, a risolvere i veri problemi che ad oggi affliggono la scuola italiana, a partire dalle morti durante l'alternanza». La scritta è stata però rimossa dai giovani dell'Alfieri. Solidarietà espressa dell'assessore Rosatelli: «Incoraggio a proseguire su questa strada e a non farsi intimidire da azioni vandaliche di disturbo di piccoli gruppi estremistici e intolleranti: la città di Torino sarà sempre dalla parte di chi si impegna per contrastare l'odio e per rendere più inclusivo il mondo in cui viviamo. Non è il primo esempio di attenzione al contrasto alle discriminazioni che viene dalle scuole torinesi e sono sicuro che non sarà l'ultimo. L'ampiezza di vedute delle giovani generazioni è grande e incontra sempre di più la disponibilità delle dirigenze scolastiche e dell'intera comunità educativa all'ascolto e alla comprensione».

