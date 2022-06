Torino aggredisce la moglie a martellate davanti ai figli di 2 e 5 anni, poi cerca di suicidarsi

Scene drammatiche nella notte in un'abitazione di San Francesco al campo alle porte di Torino. Un uomo ha aggedito la moglie con un martello colpendola di striscio alla testa sotto gli occhi dei due figli, di appena 2 e 5 anni, poi ha tentato il suicidio accoltellandosi prima all'addome, poi alle gambe e alle braccia.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una furibonda lite tra coniugi è culminata con l’uomo, un 33enne, che ha aggredito violentemente la moglie di 30 anni davanti agli occhi dei due figli di 2 e 5 anni. Il colpevole avrebbe afferrato un martello e colpito la donna, che si è accasciata terra esime. Credendola morta, il marito ha subito preso un coltello da cucina e si è sferrato un fendente all’addome, nel tentativo di togliersi la vita. L'allarme lo ha dato la stessa donna chiamando i carabinieri, che giunti prontamente sul posto hanno disarmato l'uomo. Per marito e moglie le ferite non sono gravi. Il 33enne dovrebbe cavarsela con alcune settimane di ricovero, mentre nel frattempo è scattato l’arresto per lesioni. Sembra che la coppia sia stata protagonista di forti dissidi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Giugno 2022, 22:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA