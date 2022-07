Torino, importuna due ragazze e aggredisce un anziano che cercava di difenderle al Parco del Valentino

Importunava due studentesse universitarie e aggredisce un anziano. Nei guai un uomo di origine africana che, nel centrale parco del Valentino a Torino, ha prima avvicinato due giovani ragazze importunandole e, successivamente ha scaraventato per terra un anziano che era intervenuto in loro difesa.

L'anziano è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Cto in condizioni non gravi, mentre l'aggressore è stato arrestato e portato via dalle pattuglie della squadra volante della polizia, intervenute dopo l'allarme dato da alcuni passanti.

Sono in corso le indagini per far chiarezza sui motivi dell'aggressione.

