Torino, in 260 a ballare senza mascherina: chiusa una discoteca

Torino, chiusa una discoteca in precollina per cinque giorni dopo che 260 persone sono state trovate a ballare al suo interno, senza mascherina.

È accaduto nella notte tra venerdì e sabato scorsi, alla discoteca Moya (l'ex Vaniglia) di via Sabaudia. Dopo la segnalazione di alcuni cittadini, gli agenti della polizia municipale sono intervenuti per un sopralluogo, trovando circa 260 persone assembrate e senza mascherina. Il titolare del Moya è stato sanzionato ai sensi della normativa anti-Covid. La discoteca era già stata chiusa a dicembre per inosservanza dei limiti di capienza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Gennaio 2022, 17:49

