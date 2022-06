Torino, permessi di soggiorno "facili" per gli stranieri: nove arrestati, anche due poliziotti

Sono finite in manette nove persone, arrestate dalla squadra mobile cittadina per il coinvolgimento in una vicenda relativa all'emissione o al rinnovo di permessi di soggiorno "facili" per stranieri a Torino. Tra le persone arrestate, due poliziotti (un ispettore e un agente) in servizio all'ufficio immigrazione della questura in corso Verona.

«Secondo l'ipotesi dell'accusa - si legge in una nota ufficiale -, sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine all'esistenza di un'associazione per delinquere composta da cittadini italiani e stranieri». Il reato contestato è associazione per delinquere finalizzata alla corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio.

Oltre ai due poliziotti, gli altri sette arrestati sono un mediatore culturale di afgano e poi altri sei intermediari (un cinese, due marocchini, due albanesi e un pachistano). Secondo l'ipotesi d'accusa, avrebbero creato un sistema per cui alcune pratiche venivano velocizzate in caso di favori economici e, in un caso, anche di prestazioni sessuali da parte di una donna.

