Torino, in fiamme un'azienda agricola: bruciate due tensostrutture e 800 rotoballe di fieno

Distrutte due tensostrutture di 300 metri quadri. A causa di un incendio divampato questa mattina nell'azienda agricola di strada Cebrosa 105 a Settimo Torinese, Torino, sono state bruciate anche 800 rotoballe di fieno presenti all'interno.

Sul posto i vigili del fuoco, con squadre provenienti da tutto il comando provinciale, hanno lavorato anche per tutta la giornata per spegnere le fiamme. Presenti anche i carabinieri della tenenza cittadina per le indagini del caso.

Nessun danno a persone né bestiame.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Gennaio 2022, 21:07

