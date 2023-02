Terremoto oggi in Piemonte, scossa magnitudo 2.9 in provincia di Cuneo: sentito anche a Torino Il sisma è stato registrato alle 23.35 in provincia di Cuneo





Terremoto in Piemonte. Una scossa di magnitudo 2.9 (rivista dopo un iniziale magnitudo pari a 4.0) è stata avvertita questa sera alle 23.35 da Torino a Cuneo. L'epicentro è a Neviglie (Cuneo), a poco più di 50 chilometri dal capuologo piemontese. Il terremoto è stato registrato a una profondità di 10 chilometri. [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.9 ore 23:35 IT del 07-02-2023 a 2 km NE Neviglie (CN) Prof=10Km #INGV_34084171 https://t.co/aAMeqsm04r — INGVterremoti (@INGVterremoti) February 7, 2023 Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Febbraio 2023, 08:04

