Terremoto in Piemonte, scossa di magnitudo 3.8 a Cuneo: paura tra i cittadini

Paura in Piemonte per un scossa di terremoto. La terra ha tremato di nuovo, in provincia di Cuneo. Dopo le due lievi scosse registrate in mattina a Pontechianale, sempre nel Cuneese, ecco una nuova scossa di maggiore intensità.

La scossa, di magnitudo compresa tra 3.3 e 3.8 e a una profondità 12.4 km, è stata registrata dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia.



Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Sempre nel Cuneese, una serie di scosse era stata registrata questa mattina a Pontechianale, in alta valle Varaita, con magnitudo tra 1.0 e 2.9.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Maggio 2022, 16:37

