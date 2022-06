Terremoto una scossa di magnitudo 3.0 è stata avvertita oggi a Saluzzo, in provincia di Cuneo, in Piemonte. Il sisma, registrato alle 17.56, è stato avvertito in una vasta area vista anche la profondità molto ridotta (soli due chilometri). Sui social network molt e segnalazioni del terremoto anche a Torino.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Giugno 2022, 18:26

