Torino, tenta di soffocare la madre con un cuscino: lei si finge morta e scappa dai vicini

Mentre il figlio tentava di soffocarla ha finto di essere morta per scappare dai vicini di casa e chiedere aiuto. E' successo nelle scorse ore a Collegno comune alle porte di Torino, nell'appartamento dove madre e figlio vivono insieme. Secondo il racconto dalla donna, il figlio un 27enne affetto da disturbi psichiatrici ha tentato di soffocarla con un cuscino. Quando ha capito che stava per morire, la vittima ha smesso di muoversi quasi a far credere di essere morta.

Leggi anche > Rimborsopoli, l'ex governatore Cota condannato a un anno e 7 mesi

Il figlio ha, quindi, mollato la presa permettendole così di scappare da una vicina di casa da dove ha chiamato i carabinieri che hanno arrestato il ragazzo per tentato omicidio e sequestrato il cuscino. La donna, che ha quasi perso i sensi prima di trovare la forza per salvarsi, è stata medicata all'ospedale di Rivoli per alcune lesioni al volto subite durante il tentativo di soffocamento.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 21:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA