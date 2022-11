Il tartufo continua a trovare estimatori in tutto il mondo. Eccellenza piemontese e prelibatezza culinaria, questo fungo ipogeo tipico della zona del cunese, in Piemonte, ha toccato un nuovo record all'asta mondiale del tartufo bianco di Alba.

Tartufo bianco, asta da record: la cifra da capogiro per un lotto di 700 grammi

Nel corso della vendita, svoltasi nel castello di Grinzane Cavour, un imprenditore di Hong Kong si è conteso con unacquirente di Singapore, uno di Vienna, un altro di Seul e uno di Doha una trifola di 700 grammi, prima di riuscire ad aggiudicarsela per 184mila euro. A cui ha aggiunto a sorpresa un secondo esemplare da 250 grammi.

​«L'asta del tartufo rappresenta uno dei momenti più attesi dell'autunno in Piemonte – ha dichiarato Fabio Carosso, vicepresidente della Regione Piemonte –, un'occasione per consolidare i legami internazionali con coloro che sono innamorati della nostra terra e delle nostre colline Unesco. Il tartufo è uno splendido ambasciatore del nostro Piemonte e uno dei più importanti del Made in Italy». E le annuali vendite a clienti internazionali lo dimostrano.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Novembre 2022, 23:18

