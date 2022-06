Torino choc, uomo precipita dal balcone e muore: probabile suicidio

Choc a Torino, in zona Lucento, dove oggi un uomo si è suicidato lanciandosi da un balcone.

Il dramma è avvenuto questa mattina in via Andrea Sansovino: l'uomo si è lanciato dal balcone ed è morto sul colpo. Sul posto polizia e ambulanze: per gli investigatori non ci sono dubbi, si è trattato di un gesto volontario.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Giugno 2022, 17:07

