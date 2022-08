Strage dei cani: le carcasse sono oltre 40. l'Aidaa denuncia: «Il responsabile deve essere arrestato e processato»

«Non ci sono parole per descrivere l'orrore venuto alla luce a Vercelli: il vero problema è che il mostro o i mostri che hanno compiuto questa strage se la cavino con una condanna lieve, magari una semplice multa e senza fare nemmeno un giorno di galera». E' questo il commento dell'Aidaa, Associazione italiana difesa animali e ambiente, sul ritrovamento di 23 carcasse di cani in avanzato stato di decomposizione nell'abitazione di un uomo di 47 anni, a cui si aggiungono altre 20 carcasse ritrovate nei mesi scorsi nella periferia del capoluogo in sacchi neri.

Dopo il ritrovamento dei corpi, la polizia municipale di Vercelli ha individuato il responsabile e sta cercando eventuali complici. «Per questo - proseguono da Aidaa - ancora una volta chiediamo un incremento delle pene, e chiediamo che il responsabile venga arrestato e processato per ogni animale trovato morto. Nei prossimi giorni presenteremo alla procura di Vercelli una denuncia per ogni animale ucciso, perché questo o questi mostri non se la possono cavare a buon mercato dopo aver fatto una strage».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Agosto 2022, 13:42

