Stellantis, stop alla produzione di mascherine a Mirafiori: 500 lavoratori in cassa integrazione

Brutta notizia a pochi giorni da Natale per 500 lavoratori dello stabilimeto Stellantis di Torino: terminerà a fine anno la produzione di mascherine anti Covid a Mirafiori perché il contratto con il commissario straordinario è scaduto. I circa 500 lavoratori - di cui circa la metà con ridotte capacità lavorative - andranno per un anno in cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione aziendale. Lo rendono noto i sindacati. I lavoratori saranno utilizzati nell'ambito della riorganizzazione dell'attività a Mirafiori dove è previsto un rafforzamento legato all'elettrificazione.

«Per questi 500 lavoratori purtroppo a Natale arriva la cassa integrazione straordinaria e un futuro molto incerto. Il fatto che molti di loro siano lavoratori a ridotte capacità lavorative - dichiarano Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm, e Luigi Paone, segretario generale della Uilm di Torino - rende la situazione ancora più grave e ci impone di trovare le migliori soluzioni» chiedendo a Stellantis «di chiarire nel dettaglio quale siano le lavorazioni assegnate e quali carichi di lavoro comportino. Chiediamo inoltre di pattuire un programma di ricollocazione anche in altre realtà torinesi di Stellantis e di garantire la maturazione dei ratei per alleviare il peso doloroso della cassa integrazione».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Dicembre 2021, 19:16

