Stefano, ucciso ai Murazzi: il killer punta al vizio di mente. Il perito della difesa: «Disturbo paranoide»

Il killer di Stefano Leo, ucciso ai Murazzi a Torino nel febbraio di tre anni fa, punta al vizio di mente con una perizia difensiva sulla sua condizione psicologica. Lo stato mentale di Said Mechaquat, l'uomo condannato in appello a 30 anni di carcere per avere ucciso il giovane Stefano sul lungo Po a Torino il 23 febbraio 2019 senza una ragione apparente, sono tornate in discussione in un'aula del tribunale.

Oggi è ripreso il processo in cui Said è chiamato a rispondere di stalking nei confronti dei suoi ex datori di lavoro (in una focacceria della città). Su richiesta della difesa è intervenuto il consulente Enzo Giovanni Bosco, il quale ha ribadito come a suo avviso l'imputato patisca un vizio parziale di mente. Questa tesi non è stata accettata durante il processo per l'omicidio.

Lo specialista ha ipotizzato che i suoi colleghi, nel formulare la loro diagnosi, potrebbero avere sottovalutato «il vissuto del soggetto prima del 2018». «Quando c'è stato il confronto fra i periti - ha detto l'avvocato Basilio Foti, difensore dell'imputato - il professor Bosco era malato ma purtroppo non era stato disposto un rinvio dell'udienza». Il consulente della difesa ha parlato di un disturbo paranoide della personalità affermando che i problemi «sono cominciati nel 2016».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Marzo 2022, 15:27

