Spara alle gambe dell'ex amante sei colpi di pistola: condannato per lesioni personali e non tentato omicidio

Ha gambizzato la sua ex amante sparondole contro sei colpi di pistola: il Tribunale di Torino ha condannato a 9 anni e 10 di reclusione Hamza Britain, l'uomo che il 1 aprile 2022, in via Domodossola, ferì gravemente la donna con la quale aveva da tempo una relazione extraconiugale.

Il giudice riconosce le lesioni ma non il tentato omicidio

Il pubblico ministero, Lisa Bergamasco, aveva chiesto per lui 10 anni e 6 mesi per tentato omicidio, ma il reato è stato riqualificato in lesioni personali. Britain è stato inoltre condannato a versare una provvisionale di 40mila euro alla donna e 16mila euro per i figli di lei.



«La condanna - commenta l'avvocato di parte civile Gino Domenico Arnone- è in linea con le nostre richieste e con quelle della Procura e anche le provvisionali sono importanti». L'avvocato ha annunciato inoltre che ora si rivolgerà al tribunale civile per ottenere un risarcimento integrale. Durante il processo l'uomo aveva raccontato di aver sparato per paura che la donna raccontasse alla moglie della loro relazione, che si era conclusa da poco.

