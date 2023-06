Siccità, in Piemonte migliora la situazione: merito delle piogge di maggio

di Redazione web

Quasi azzerato il deficit di piogge e migliorati i dati della qualita dell’aria: e quanto emerge dalla Relazione sullo stato dell’Ambiente in Piemonte, redatta da Arpa e Regione Piemonte e presentata oggi. Per quanto riguarda la siccita, le piogge del mese di maggio - piu di 230 millimetri - hanno permesso di recuperare, quasi del tutto, il deficit di pioggia: nel periodo gennaio-aprile 2023 il deficit era a -50%, ora, grazie alle precipitazioni delle ultime settimane, si e arrivati a -7%, grazie ad un +90% della media di precipitazioni del mese di maggio registrate dal 1991.

«La pioggia e arrivata - dice Matteo Marnati. assessore regionale all’Ambiente - l’agricoltura tira un respiro di sollievo ma non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo lavorare per ridurre la dispersione idrica mentre in parallelo e gia partita la strategia per la creazione di nuovi invasi». «I dati - sottolinea il direttore generale di Arpa Piemonte, Secondo Barbero - indicano che il 2022 e stato l’anno piu caldo mai misurato, con un’anomalia positiva di 1,5 degC rispetto alla temperatura media del Piemonte, e il piu secco con -45% delle precipitazioni medie annuali.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Giugno 2023, 21:17

