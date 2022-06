Torino, caldo africano e siccità. Il sindaco Lo Russo: «Situazione idrica sotto controllo»

«La situazione idrica a Torino è sotto controllo, risulta critica in alcune aree pedemontane e montane in quanto servite da acqua proveniente da sorgente che, a causa delle scarse precipitazioni, sono in sofferenza». Così, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, dopo essere stato insieme al presidente della Smat, Paolo Romano, nella 'control room', la sala di controllo del gestore del servizio idrico per tutta la rete idrica dell'area metropolitana.

«Ad oggi rimangono sotto stretta osservazione quei comuni a cui è stato chiesto di emettere ordinanze anti spreco, per un uso responsabile dell'acqua potabile. I i piani per l'emergenza idrica al momento non prevedono criticità tali da compromettere la somministrazione di acqua potabile alla popolazione», aggiunge sottolineando che «è una situazione che prevede la massima attenzione, ci stiamo rendendo conto tutti di quanto sia importante questa risorsa e di quanto sia importante la programmazione degli interventi come la manutenzione delle reti, gli invasi, le opere di mitigazione, di stoccaggio e di accumulo, che devono essere messe in campo». «Torino ha il suo approvvigionamento idrico prevalentemente da pozzi a oltre duecento metri di profondità, i quali dopo la verifica fatta anche oggi in 'control room' non manifestano sofferenze - conclude - ma dobbiamo prevedere un uso più attento delle acque potabili, dobbiamo metterci in cautela e sicurezza qualora, come pare, questo periodo di siccità continui», conclude.

