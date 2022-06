Siccità, le regioni: «Chiederemo il livello massimo di allerta, quello rosso»

«Chiederemo il livello massimo di allerta, quello rosso, e questo permetterà al governo di intervenire con i mezzi della protezione civile o per decidere gli utilizzi delle acque». Così Matteo Marnati, assessore all'Ambiente della Regione Piemonte, in un'intervista a Rai News 24, sul tema della siccità.

«In realtà noi siamo intervenuti in due modi - ha spiegato -, uno per la crisi idropotabile e il secondo per l'agricoltura, per cui abbiamo già chiesto lo stato di calamità, però serve per pagare i danni postumi a un evento. Noi però cerchiamo di anticipare. Poi ci sono altre azioni a medio e lungo termine da mettere in campo, altrimenti la situazione diventerà ordinaria nei prossimi anni».

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Giugno 2022, 18:00

