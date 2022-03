Serie A, le partite in programma oggi: c'è Sampdoria-Juventus.

La Serie A scende in campo per la 29esima giornata di campionato. Ecco gli anticipi in programma per oggi sabato 12 marzo. Si parte alle 15 con due partite, Spezia-Cagliari e Salernitana-Sassuolo. In Liguria il match salvezza che promette tensione a mille con le squadre di Thiago Motta e Mazzarri alla ricerca disperata di punti. Stesso discorso riguarda la Salernitana, sembra infatti che solo una vittoria possa ridare morale per compiere il miracolo salvezza del team guidato da Nicola contro un Sassuolo in neetta ripresa.

Nel tardo pomeriggio spazio a Sampdoria-Juventus. Anche qui c'è fame di punti, salvezza, per Giampaolo e Champions, o sogno scudetto, per Allegri. Chiude il tabellone degli anticipi Milan-Empoli. Per Pioli, neanche a dirlo, servono solo i tre punti per il rush finale tricolore...

Le partite in programma oggi della Serie A

Spezia-Cagliari ore 15

Salernitana-Sassuolo ore 15

Sampdoria-Juventus ore 18

Milan-Empoli ore 20:45

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Marzo 2022, 15:22

