Sedicenne colto da malore in piscina: gli amici si tuffano e gli salvano la vita

Incidente in piscina ad Alba, nel cuneese. Un ragazzo di 16 anni che secondo le prime informazioni sarebbe stato colto da malore mentre si trovava in acqua e recuperato al fondo della vasca da alcuni amici, è stato trasportato in codice rosso in ospedale a Cuneo dall'elicottero del 118. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118 i carabinieri, per accertare la dinamica dell'accaduto.

Il ragazzo, di origine straniera, è in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita: questo pomeriggio è finito nel fondo di una piscina nella quale si trovava con alcuni amici molto probabilmente per festeggiare la fine delle lezioni scolastiche. Ad accorgersi del giovane sul fondo della vasca alcuni amici che lo hanno recuperato e salvato. Il giovane è stato trasportato in ospedale a Cuneo a bordo di un'eliambulanza del 118. Sul posto i carabinieri per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Martedì invece è morto dopo un ventenne di origini pachistane, che domenica scorsa, intorno alle 15.30, nell’impianto natatorio di viale Gorizia a Legnano, aveva iniziato a perdere conoscenza. La sua agonia è durata due giorni. Gli amici avevano fatto scattare l'allarme chiedendo aiuto e gli assistenti bagnanti erano intervenuti col defibrillatore. I medici soccorritori erano arrivati pochi minuti dopo con un'ambulanza della Cri e avevano provato a rianimarlo, poi il ricovero nell'ospedale cittadino. Ma il ragazzo non ce l'ha fatta.

