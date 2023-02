Sbarra del passaggio a livello si alza, 13enne resta appeso: salvato dalla polizia locale

Minuti di interminabile paura per uno studente di 13 anni di Nole, in provincia di Torino. Il giovanissimo è rimasto appeso per almeno 20 minuti alla sbarra del passaggio a livello dopo che, quest'ultima, si è improvvisamente alzata. Soltanto l'intervento della polizia locale ha permesso al 13enne di essere salvato anche grazie all'aiuto di uno scuolabus, utilizzato come base d'appoggio.

La ricostruzione

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 13 febbraio, il giovane si trovava al passaggio a livello tra via San Vito e via Martiri della Libertà, insieme ad altri studenti. Il giovane, come poi lui stesso ha raccontato agli agenti della polizia municipale, era poggiato sulla sbarra quando quest'ultima si è improvvisamente alzata. In pochi secondi lo studente si è ritrovato a diversi metri da terra e, non sapendo cosa fare, è rimasto aggrappato in attesa di aiuto.

Foto Ansa

L'allarme è stato immediato. I presenti hanno chiamato le forze dell'ordine che sono subito intervenute sul posto con una pattuglia che grazie a una scala, hanno recuperato il ragazzo arrampicandosi sul tettuccio dello scuolabus appositamente posizionato vicino ai binari. Onde evitare incidenti, il traffico è stato bloccato e a preoccupare maggiormente era il passaggio della corrente ad alta tensione deibinari, durante le operazioni di salvataggio. Fortunatamente, però, tutto si è concluso senza nessun ferito. Il giovane, recuperato dai genitori al comando della polizia locale, ha riportato solo un grosso spavento.

