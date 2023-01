Sbanda in curva e precipita in un torrente: «Volo di 60 metri». Conducente salvo per miracolo FOTO

Un volo di 60 metri con l'auto in un torrente: ma il conducente, per fortuna, è rimasto quasi illeso per miracolo. Accade in provincia di Cuneo in alta Valle Stura, a Pietraporzio, dove un uomo nell'affrontare una curva ha perso il controllo del suo mezzo ed è precipitato per una sessantina di metri finendo nel torrente Stura: il conducente è riuscito però a chiedere aiuto ed è stato messo in salvo.

Le foto sono state pubblicate dai vigili del fuoco sul profilo Twitter ufficiale del corpo. Sul posto sono intervenuti appunto i vigili del fuoco e un equipe medica dell'elisoccorso che ha prestato le prime cure all'automobilista che nella caduta ha riportato alcune ferite, ma lievi. I vigili del fuoco si sono, invece, calati nella gola profonda 60 metri per escludere la presenza di altri passeggeri a bordo dell'auto e poi l'hanno recuperata con l'impiego dell'autogru.

Auto in un burrone, i #vigilidelfuoco si calano a 60 mt di profondità per le operazioni di soccorso, escludere la presenza di altre persone coinvolte e recuperare il veicolo. #Oggi l’intervento in valle Stura (CN) #13gennaio pic.twitter.com/q94GKa98wR — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 13, 2023

