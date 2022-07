Stava facendo dei lavoretti sul tetto di casa, a Trobaso, nel Verbano, un 67enne che è precipitato per cause in corso di accertamento da un'altezza di circa 9 metri. Soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale a Verbania.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Luglio 2022, 17:49

