Ragazza segregata, un vicino a Storie Italiane: «Sentivo le sue urla». Tenuta in una stanza senza cibo e bagno

Storie Italiane parla del caso di cronaca della 20enne segregata in casa a Stresa dal padre. La ragazza era stata costretta a vivere in casa dopo aver rifiutato di voler sposare il ragazzo scelto dal padre per un matrimonio combinato. La giovane, originaria del Bangladesh, si è innamorata di un suo connazionale che vive a Milano e sognava di poter stare con lui, rifiutando quindi le nozze combinate.

Ragazza segregata in casa dal padre, appello a Mattino5: «Ho paura della mia famiglia, aiutatemi»

La storia

Eleonora Daniele spiega che la ragazza era stata costretta a stare in casa da un mese, ma negli ultimi giorni della sua reclusione era stata messa nella sua stanza, senza la possibilità di usare il telefono, con un nastro sulla bocca per evitare che chiedesse aiuto, senza poter usare il bagno e senza cibo. Il fratellino ha chiamato il fidanzato che ha poi avvertito i carabinieri che intervenendo hanno salvato la 20enne portandola in un instituto protetto e arrestando il padre.

Le testimonianze

Nel corso del programma vengono ascoltati alcuni vicini di casa della ragazza che spiegano come la sera in cui sono arrivati i carabinieri hanno sentito delle grida. Uno di loro chiarisce: «Verso mezzanotte e mezzo-l'una ho sentito spostare delle sedie ho pensato fosse il bambino più piccolo, ma poi ho sentito delle grida e sono andato a bussare», ricorda che nessuno gli ha aperto una prima volta, ma continuando a sentire le urla della giovane è intervenuto una seconda volta: «Il padre mi ha aperto e mi ha detto che la moglie era arrabbiata con lui, poi mi ha chiuso la porta davanti».

