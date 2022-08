Malore in piscina, ragazzo di 16 anni morto dopo due giorni di agonia

Martedì ha rischiato di annegare in piscina, sotto agli occhi di un'amica e della mamma di lei che ha dato l'allarme, e dopo due giorni per lui si è spenta ogni speranza: è morto il ragazzo di 16 anni ricoverato in gravissime condizioni in ospedale a Torino.

Il malore nella piscina di Orbassano

Il ragazzo, Shiqiang Way, di origine cinese, era stato colto da malore mentre si trovava in vasca alla Blu Paradise di Orbassano ed era stata portato fuori dai bagnini che avevano cominciato le prime manovre di rianimazione in attesa dell'intervento del 118. Elitrasportato in ospedale era stato ricoverato in prognosi riservata. Sul luogo dell'accaduto, per accertare la dinamica, erano intervenuti agenti della polizia municipale e i carabinieri.

