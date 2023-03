Folgorato dai cavi dell'alta tensione: mani amputate a un ragazzino di 15 anni. Ma l'incidente è un mistero

di Redazione Web

Un ragazzo di 15 anni si è recato in ospedale in gravi condizioni, dopo essere rimasto folgorato dai cavi dell'alta tensione. Un terribile incidente, che ha portato all'amputazione di entrambe le mani e che si è verificato nei giorni scorsi ad Asti, ancora avvolto dal mistero.

Leggi anche > Multe alle auto durante la bufera di vento, la municipale: «Non siamo stati noi, ma un ausiliario del traffico»

Il giallo

La giovane vittima sarebbe un ragazzo rom che vive in un campo nomadi della città ed è attualmente ricoverato all'ospedale Cto di Torino. Al 15enne sono state amputate entrambe le mani fino agli avambracci e attualmente è cosciente e fuori pericolo di vita, con i medici che hanno sciolto la prognosi: di ben 120 giorni. Ma la vicenda resta avvolta nel mistero. La Procura per i minorenni del Tribunale di Torino, infatti, ha aperto un fascicolo sull’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo dopo l’incidente sarebbe stato accompagnato in auto a Torino da alcuni adulti e lui stesso avrebbe spiegato ai medici di essersi ferito maneggiando dei cavi elettrici.

Le indagini

Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravi e i medici lo hanno intubato e poi portato in sala operatoria dove sono stati costretti ad amputargli entrambe le mani ustionate. Dall'ospedale è quindi partita una segnalazione alle forze dell'ordine ed è stata aperta un'indagine sul caso. Adesso toccherà alle forze dell'ordine chiarire la dinamica dell'incidente e identificare gli adulti che lo avrebbero accompagnato in ospedale per poi dileguarsi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Marzo 2023, 20:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA