Precipita in montagna durante la gita: morta una donna di 40 anni, tragedia in Val d'Aosta

Dramma in montagna in Val d'Aosta dove una donna di 40 anni, piemontese, è morta dopo un incidente in val d'Ayas. L'escursionista è precipitata da un costone roccioso nella zona del Corno Bussola, sopra Estoul (Brusson).

L'allarme «per mancato rientro» è scattato ieri sera e le squadre di soccorso hanno avviato le ricerche. Il corpo è stato avvisato e recuperato questa mattina durante un sorvolo con l'elicottero da parte del Soccorso alpino valdostano. Le indagini sono affidate alla guardia di finanza di Cervinia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Settembre 2022, 09:10

