Crolla ponteggio, tre operai feriti a Bardonecchia in Val di Susa

Tre operai sono rimasti feriti nel crollo di un ponteggio montato su un edificio a Bardonecchia, in Val di Susa, in provincia di Torino. Dalle prime informazioni i tre avrebbero riportato lesioni da codice giallo e verde e non sarebbero in gravi condizioni.

Sul posto, oltre ai sanitari sono intervenuti anche i vigili del fuoco impegnati con team Usar (Urban Search and Rescue) e nucleo cinofili nelle operazioni di ricerca di altre eventuali persone coinvolte nel crollo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Novembre 2022, 19:36

