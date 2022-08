Albero sradicato dal vento si abbatte su un taxi in corsa: conducente morto schiacciato, si salva la passeggera

Incidente per il maltempo ieri sera a Pino Torinese, tra i comuni del Torinese coinvolti da un violento temporale. Un tassista di 56 anni, Ezio Cauda, è morto mentre si trovava a lavoro. La sua auto è stata colpita in pieno da un albero sdradicato dal forte vento. Illesa la passeggera, una donna di 29 anni di Chieri, ricoverata in stato di choc.

L'incidente

L'incidente è avvenuto intorno all'una di notte su via Mongreno. L'albero, dopo essersi abbattuto sul taxi, ha continuato la sua corsa colpendo altre due auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chieri che hanno estratto dall'auto, incastrati tra le lamiere, il corpo del 56enne e la passeggera. Oltre al personale del 118, sul luogo anche i carabinieri cui sono affidate le indagini.

La vittima

Sgomento per la morte di Ezio Cauda, molto conosciuto sia tra i colleghi tassisti, sia per la sua passione per la musica: appassionato di chitarra, si esibiva in concerto come solista e in gruppo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Agosto 2022, 12:59

