Piemonte in zona arancione, il sindaco di Mattie non ci sta: «Organizziamo manifestazioni: la realtà è diversa»

Piemonte in zona arancione: non tutti tacciono. E' il caso di Marina Pittau, sindaco di Mattie, Torino, un paese della Val Susa, che ha invitato alla «disobbedienza civile» in vista del cambio colore per il Piemonte. E l'ha fatto pubblicamente: sulla sua pagina Facebook di Marina Pittau, sindaco di Mattie, un paese della Valle di Susa. «Abbiamo distrutto - si legge - la sanità pubblica per quella privata, prodotto norme incostituzionali, limitato la libertà di parola e pensiero, credo che da servitore dello stato sia giunto il momento di esprimere un pensiero pubblico ai miei cittadini e non solo».

Pittau sostiene che sia necessario «organizzare delle manifestazioni in tutte le piazze d'Italia contemporaneamente e dire ai signori di palazzo che la realtà, oltre palazzo è un tantino diversa...». Esorta, infine, i suoi colleghi ad agire con prontezza: «è ora di farci sentire».

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Gennaio 2022, 20:31

