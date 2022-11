Peste suina, tre nuovi casi in Piemonte, Liguria e Val D'Aosta. Coldiretti: «Esercito se necessario»

di Redazione web

Torna l'allarme pesta suina africana. Tre nuovi casi, infatti, sono stati accertati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale in tre differenti regioni: Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta. E salgono a 192 i casi di positività riscontrati nel periodo compreso dal 27 dicembre del 2021 a ieri.

Cane e gatto, la tenera amicizia: Yukiko è morta ad agosto, Monday ogni giorno veglia sulla sua tomba

Casi in aumento

Dei 192 totali, la maggior parte sono stati registrati in Piemonte, con 123 casi ed i restanti 69 in Liguria. Nello specifico gli ultimi tre casi accertati si riferiscono alla provincia di Alessandria, a Grondona (terzo caso da quando è iniziata l'emergenza), due in Liguria nella provincia di Genova ed a Busalla (dodicesimo caso da inizio epidemia). Le amministrazioni coinvolte dai casi di peste suina africana ora stanno valutando come affrontare l'emergenza.

Maltempo, nubifragi in settimana: pioggia abbondante e neve sulle Alpi sotto i 1500 metri

Coldiretti lancia allarme



Allarmati i comuni liguri, in particolare Busalla con 12 casi totali e nelle ultime ore Coldiretti ha lanciato l'allerta sulle difficoltà del piano di abbattimento dei cinghiali: «Troppa burocrazia, così è difficile abbattere i 35.451 cinghiali previsti in Liguria», scrive Coldiretti, motivo per cui l'associazione ha invocato nuovamente l'intervento dell'esercito se necessario.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Novembre 2022, 14:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA