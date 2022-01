Peste suina, si allarga la “zona infetta”: 78 Comuni in Piemonte, tutti in provincia di Alessandria

Si allarga la 'zona infetta' da Peste suina dopo i nuovi casi confermati: al momento sono quattro i cinghiali trovati morti per il virus. È salito complessivamente a 114 il numero dei Comuni, 78 in Piemonte, tutti in provincia di Alessandria, e 36 in Liguria, inseriti dal Ministero della Salute nella 'zona infetta' da Peste Suina Africana e in riferimento alle indicazioni della Commissione Europea. Lo comunica la Regione Piemonte. «In attesa dell'ordinanza del Ministero che definirà le misure straordinarie per limitare la diffusione della malattia - spiega l'assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi - l'Asl di Alessandria sta chiedendo ai sindaci dei Comuni interessati di vietare sul loro territorio l'esercizio venatorio a tutte le specie, rafforzando il più possibile la sorveglianza nei confronti dei cinghiali e dei suini da allevamento».

«È stata innalzata al massimo livello di allerta la vigilanza sulle misure di biosicurezza nel settore domestico, con particolare riguardo a tutte le operazioni di trasporto e di movimentazione degli animali, di mangimi, prodotti e persone. Questa settimana - conclude Icardi - incontreremo le Organizzazioni sindacali agricole per fare il punto sugli sviluppi della situazione sanitaria. Serve la collaborazione di tutti gli operatori del settore per offrire la massima protezione alla filiera produttiva del comparto suinicolo».

I 78 Comuni piemontesi, tutti in provincia di Alessandria, sono: Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grognardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto d'Orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata d'Orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano d'Orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone e Fabbrica Curone.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Gennaio 2022, 20:33

