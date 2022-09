Precipita in montagna durante la gita: morta Paola, 41 anni. Era una fotografa molto nota nel torinese

Dramma in montagna in Val d'Aosta dove una donna di 41 anni, piemontese, è morta dopo un incidente in val d'Ayas. L'escursionista è precipitata da un costone roccioso nella zona del Corno Bussola, sopra Estoul (Brusson). La vittima si chiamava Paola Gallo Balma ed era una nota fotografa di Rivarolo Canavese (Torino), che aveva vinto numerosin premi.

L'allarme «per mancato rientro» è scattato ieri sera e le squadre di soccorso hanno avviato le ricerche. Il corpo è stato avvisato e recuperato questa mattina durante un sorvolo con l'elicottero da parte del Soccorso alpino valdostano. Le indagini sono affidate alla guardia di finanza di Cervinia.

A dare l'allarme ieri sera è stato un amico che non l'ha vista ritornare a valle dopo l'escursione sul Corno Bussola: si tratta di una gita non particolarmente impegnativa ma ieri nella zona c'erano le nuvole basse che potrebbero aver reso difficile l'individuazione del sentiero.

