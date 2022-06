«Occhio al piombo in arrivo», la minaccia choc dell'avversario alla candidata del Pd

Da una polemica politica sui social la situazione è presto degenerata, lontano dalla dialettica istituzionale e democratica, fino a sfociare in una minaccia choc. Sonia Biondelli, capolista del Pd a Borgomanero (Novara), è stata vittima di un commento a sfondo minatorio da parte di un avversario politico: «Occhio al piombo in arrivo».

La firma di quella minaccia porta il nome di Massimino Cerutti, consigliere comunale di maggioranza, candidato nuovamente alle prossime amministrative e fedelissimo dell'attuale sindaco di Borgomanero, Sergio Bossi. La questione era nata dall'intervento sui social di Sonia Biondelli sul miglioramento dell'area cani cittadina, sul quale Cerutti è intervenuto con il commento: «Eccolo il soldato Sonia mandato all'attacco delle linee nemiche. Occhio al piombo in arrivo».

Un commento che ha scosso il Pd locale («noi deprechiamo ogni forma di violenza, soprattutto quelle social» e Biondelli: «Sono indignata, amareggiata e avvilita. Ho ricevuto minacce ed intimidazioni pesantissime. Il tutto è scaturito a seguito di un mio post su Facebook che parlava della possibilità di avere una migliore 'area canì per la nostra Città. La violenza verbale sui social è intollerabile soprattutto se fatta da chi dovrebbe rappresentare i cittadini con serietà e moderazione. Vado avanti a testa alta e oggi stesso sporgerò denuncia presso le autorità competenti». Per il segretario dem di Borgomanero Hassan Pagano, l'intervento del candidato di centrodestra «è una caduta di stile, un commento violento e fuori luogo, non degno di un rappresentante del popolo in consiglio comunale, per cui deve chiedere umilmente scusa. Il Sindaco Bossi prenda immediate distanze e lo inviti a ritirarsi dalla corsa elettorale».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Giugno 2022, 15:20

