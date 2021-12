Infermiera no vax muore per Covid a 64 anni. In un video diceva: «Spero di prendere il virus»

Sospesa dal lavoro perché non vaccinata, una operatrice socio-sanitaria dell'ospedale di Alessandria è morta di Covid. A darne notizia è il Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche, che conferma quanto anticipato dal bisettimanale locale 'Il Piccolò. «Rispettiamo le convinzioni di ciascuno, anche se a volte si pagano con la vita, ma c'è rammarico che ancora oggi possano esistere posizioni non scientifiche», dice il sindacato.

Romania, l'inviata del Tg1 Lucia Goracci aggredita dalla senatrice no vax e portata via dalla polizia

La donna, 64 anni, in un video postato a novembre dichiarava: «Mi auguro questo virus di prenderlo. Almeno dico: 'Ok, sono una complottista, una negazionistà. Piuttosto che morire strisciando, meglio morire in piedi».

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 12:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA