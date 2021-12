No Green pass a Torino, identificati i manifestanti senza mascherina. Saranno sanzionati

Si sono concluse, senza problemi per l'ordine pubblico, le manifestazioni organizzate per questo pomeriggio a Torino. In particolare, per quanto riguarda l'ormai tradizionale appuntamento del sabato pomeriggio con le proteste dei no green pass, diverse persone che hanno preso parte al corteo senza indossare, come previsto dall'ordinanza comunale, le mascherine.

Queste persone sono state identificate, in parte attraverso l'individuazione da parte delle forze dell'ordine che come sempre vigilano sul corretto svolgimento della manifestazione e, in parte, tramite i filmati della polizia scientifica. I responsabili verranno sanzionati nel merito nelle prossime ore.

