Neve a Torino: traffico nel caos. Problemi anche nel Cuneese. Auto nel canale a Ivrea. Scuole chiuse a Asti FOTO

La neve da mezzogiorno è tornata a Torino, dopo qualche fiocco caduto nella notte tra lunedì e martedì. Un'attiva perturbazione attraversa oggi le regioni centro settentrionali italiane, dove è ancora ancora presente l'aria fredda giunta nei giorni scorsi dalle regioni artiche. Sono state quindi confermate le previsioni di maltempo per la giornata di oggi, giovedì 15 dicembre: sono previsti accumuli in città per almeno dieci centimetri, qualcosa di più in collina. E’ prevista pioggia, ma anche neve fino a quote basse sul Piemonte meridionale e in molte valli alpine.

Dodici squadre di spalatori sono stati attivati da Gtt a Torino a causa della nevicata che sta creando non pochi disagi alla circolazione cittadina. Gli spalatori sono al lavoro per provvedere allo spargimento di sale e alla pulizia delle fermate di tram e autobus. Al momento, in città il servizio è pienamente operativo anche se risente delle condizioni metereologiche. Le linee collinari di Torino, invece, potrebbero subire delle variazioni di percorso mentre già si registrano limitazioni e ritardi per le linee extraurbane che collegano le zone di Canale, Alba e San Damiano d'Asti. Intanto, nel capoluogo piemontese si registrano lunghe code sulle strade per auto finite di traverso a causa del fondo stradale reso scivoloso dalla neve. Forti rallentamenti sulle tangenziale e lunga coda in corso Unità d'Italia che porta all'uscita dalla città. Disagi al traffico anche nel chierese

In pianura e collina rischio gelicidio

“La presenza di aria fredda al Nord Italia favoriscenevicate inizialmente a quote molto basse, se non a tratti in pianura sul Nordovest – avverte Ferrara di 3bmeteo.com – in particolare giovedì sera fiocchi bianchi fino a quote pianeggianti su gran parte del Piemonte con qualche centimetro atteso in città come Torino, Alessandria, Asti, Alba, Vercelli, Novara, oltre che ovviamente su Cuneo; neve o pioggia mista a neve a tratti anche sulla Lombardia occidentale con fiocchi non esclusi a Milano e Bergamo, nonché sull’Emilia più occidentale, segnatamente il piacentino. Nevicate ovviamente sulle Alpi, che a tratti potranno spingersi fin sul fondovalle”.

Strade bloccate nel Torinese e nel Cuneese

Disagi alla circolazione e strade chiuse in diverse zone del Piemonte a causa dell'ondata di maltempo che sta interessando la regione con nevicate significative fino a quote di pianura. A causa di alcuni mezzi pesanti di traverso in carreggiata, informa Anas, in provincia di Cuneo sono temporaneamente chiuse la statale 'di Santa Vittorià - Tangenziale di Fossano in prossimità dell'ingresso della tangenziale in direzione Cuneo e la statale ' del Colle di Navà tra Fossano e Trinità. Sempre per la presenza di mezzi pesanti di traverso, il traffico è temporaneamente bloccato sulla statale 'dei Laghi di Avigliana« a Trana, nella provincia torinese mentre sulla statale 'della Valle d'Aostà si registra traffico in congestione per la presenza di alcuni mezzi pesanti fermi a Chivasso, sempre nel torinese. Gli operatori Anas sono sul posto con i mezzi per la gestione del traffico e per ripristinare la regolare circolazione il prima possibile.

Meteo, le previsioni al Nord per le prossime ore

Al Nord pioggia con gelate fino ai 300 metri fino al primo pomeriggio su basso Piemonte, ovest Emilia e confinanti settori di Lombardia e dell'Appennino ligure, con locali nevicate anche in pianura dal primo mattino e fino il tardo pomeriggio sul restante Piemonte, precipitazioni da sparse a diffuse sul resto del Nord con quota neve fino intorno 900 metri sulla Lombardia, fino intorno 700 metri sul Trentino-Alto Adige e mediamente oltre 1000 metri su Veneto e Friuli-Venezia Giulia, ma con quota neve in generale sensibile aumento dal tardo pomeriggio/sera. Temperature minime in aumento su Liguria, Appennino emiliano-romagnolo, Trentino-Alto Adige e Alpi lombarde, in calo su Friuli-Venezia Giulia e restante pianura padana, stazionarie altrove; massime in calo su Piemonte, Valle d'Aosta e sud Lombardia, stazionarie su Basso veneto e in generale aumento sul resto del territorio, specie Alpi centro-orientali. Venti deboli in prevalenza orientali ma con decisi rinforzi settentrionali sulla Liguria. Mari da mossi a molto mossi, con moto ondoso meno accentuato sull'Adriatico fino al tardo pomeriggio.

Auto nel canale: autista illeso

Due interventi dei vigili del fuoco in Canavese, nel corso della serata, a causa della neve. Il primo a Ivrea, in regione Campasso, dove un uomo di 55 anni residente a Torino, alla guida della propria Fiat Punto, ha imboccato una strada sterrata ed è finito nella acque del canale naviglio. Soccorso dai vigili del fuoco è stato poi affidato al personale medico. Praticamente illeso, se l'è cavata con un principio di ipotermia. A Candia Canavese, invece, lungo la statale 26, un camion e due bus di linea sono rimasti bloccati in un tratto in salita, intraversati sulla carreggiata. La circolazione è stata bloccata in entrambe le direzioni per circa due ore per permettere il recupero dei mezzi.

Scuole chiuse a Asti

Domani le scuole di Asti di ogni ordine e grado rimarranno chiuse causa neve. Lo ha comunicato poco fa in diretta social il sindaco Maurizio Rasero, che in serata firmerà l'ordinanza. Intanto in città si registrano diversi disagi sulle strade, soprattutto in provincia.

