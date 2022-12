Neve a Torino: città imbiancata. Le previsioni delle prossime ore FOTO

La neve da mezzogiorno è tornata a Torino, dopo qualche fiocco caduto nella notte tra lunedì e martedì. Un'attiva perturbazione attraversa oggi le regioni centro settentrionali italiane, dove è ancora ancora presente l'aria fredda giunta nei giorni scorsi dalle regioni artiche. Sono state quindi confermate le previsioni di maltempo per la giornata di oggi, giovedì 15 dicembre: sono previsti accumuli in città per almeno dieci centimetri, qualcosa di più in collina. E’ prevista pioggia, ma anche neve fino a quote basse sul Piemonte meridionale e in molte valli alpine.

In pianura e collina rischio gelicidio

“La presenza di aria fredda al Nord Italia favoriscenevicate inizialmente a quote molto basse, se non a tratti in pianura sul Nordovest – avverte Ferrara di 3bmeteo.com – in particolare giovedì sera fiocchi bianchi fino a quote pianeggianti su gran parte del Piemonte con qualche centimetro atteso in città come Torino, Alessandria, Asti, Alba, Vercelli, Novara, oltre che ovviamente su Cuneo; neve o pioggia mista a neve a tratti anche sulla Lombardia occidentale con fiocchi non esclusi a Milano e Bergamo, nonché sull’Emilia più occidentale, segnatamente il piacentino. Nevicate ovviamente sulle Alpi, che a tratti potranno spingersi fin sul fondovalle”

Meteo, le previsioni al Nord per le prossime ore

Al Nord pioggia con gelate fino ai 300 metri fino al primo pomeriggio su basso Piemonte, ovest Emilia e confinanti settori di Lombardia e dell'Appennino ligure, con locali nevicate anche in pianura dal primo mattino e fino il tardo pomeriggio sul restante Piemonte, precipitazioni da sparse a diffuse sul resto del Nord con quota neve fino intorno 900 metri sulla Lombardia, fino intorno 700 metri sul Trentino-Alto Adige e mediamente oltre 1000 metri su Veneto e Friuli-Venezia Giulia, ma con quota neve in generale sensibile aumento dal tardo pomeriggio/sera. Temperature minime in aumento su Liguria, Appennino emiliano-romagnolo, Trentino-Alto Adige e Alpi lombarde, in calo su Friuli-Venezia Giulia e restante pianura padana, stazionarie altrove; massime in calo su Piemonte, Valle d'Aosta e sud Lombardia, stazionarie su Basso veneto e in generale aumento sul resto del territorio, specie Alpi centro-orientali. Venti deboli in prevalenza orientali ma con decisi rinforzi settentrionali sulla Liguria. Mari da mossi a molto mossi, con moto ondoso meno accentuato sull'Adriatico fino al tardo pomeriggio.

