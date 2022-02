Moncalieri, allevatore schiacciato da una mucca: è grave in ospedale

Dramma a Moncalieri, vicino a Torino. Questa mattina un allevatore di 76 anni è stato caricato e schiacciato contro un muro da una mucca del suo allevamento. A sentire le sue urla i familiari del 76enne hanno subito chiamato il 112. Immediato l’arrivo dell’équipe medica che ha portato la prima assistenza all'allevare, poi trasportato con l'elisoccorso al Cto di Torino.

L’uomo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni ed è ricoverato in prognosi riservata: ha subito un importante trauma toracico ed è intubato. Le indagini stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica del fatti: l’animale potrebbe aver reagito in risposta ad un movimento ritenuto pericoloso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Febbraio 2022, 15:11

