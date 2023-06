Biglietti di minacce nello zaino di un alunno: «Ti perseguiteremo fino alla morte». Choc in una scuola elementare

di Redazione web

Biglietti di minacce nello zaino di un alunno in una scuola elementare. Accade a Valenza, in provincia di Alessandria, dove un alunno o alunna sarebbe stato vittima di bullismo e minacce con una serie di bigliettini infilati nel suo zaino. Non c'è per adesso denuncia e non ci sarebbero indagini di polizia giudiziaria - come confermato dai carabinieri - anche perché non si configurerebbe con precisione il reato.

Biglietti di minacce ad un alunno

Alla 'Fratelli Cervi' di Valenza l'alunno sarebbe stato di mira con la promessa di persecuzioni 'fino alla morte' e l'intimidazione 'di parlarne a nessuno'. I bigliettini nello zaino sarebbero stati fatti a pezzi per renderli illeggibili. Gli episodi si riferiscono ai mesi scorsi - la scuola è venuta a conoscenza dei fatti a fine marzo - ma sono riemersi ora, dopo la pubblicazione su 'Il Piccolo' di Alessandria e sulle pagine provinciale de La Stampa.



«Come scuola siamo intervenuti, subito, su tutta la classe con psicologi ed educazione civica.

