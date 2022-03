Milano, pusher 27enne fermato in stazione centrale: era già stato condannato a Torino

Fermato dagli agenti perché si comportava in modo sospetto, un 27enne è stato poi arrestato. Il ragazzo, straniero gia noto alle forze dell'ordine, si trovava alla Stazione Centrale di Milano, ma avrebbe dovuto essere in carcere perché condannato per aver spacciato a Torino.

La polizia ferroviaria lo ha scoperto e, dopo i vari controlli, ha arrestato il ragazzo perchè destinatario di una misura cautelare della custodia in carcere. Fermato dagli agenti perché si comportava in modo sospetto, il giovane è risultato colpito dal provvedimento emesso dalla Corte d'Appello di Firenze, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti commesso a Torino. Ora è nel carcere di San Vittore.

